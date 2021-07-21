Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию о назначении в сборную России по футболу. Его слова приводит «РБ-Спорт».

Тренер попросил Российский футбольный союз (РФС) огласить якобы выдвинутое им условие для работы в национальной команде. «Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС. Если это не сложно, конечно», — добавил он.

20 июля «Чемпионат.com» сообщил, что РФС оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Среди них Карпин, а также тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев. Отмечалось, что Карпин выдвинул условие РФС: он готов совмещать работу в сборной и в клубе.

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.