Курбан Бердыев прилетел в Москву и ответил на информацию о назначении в сборную России

Российский тренер Курбан Бердыев прилетел в Москву и ответил на информацию о назначении в сборную России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Источник сфотографировал 68-летнего специалиста в аэропорту. При этом Бердыев заявил, что прилетел в столицу по личным делам, никак не связанным с переговорами с Российским футбольным союзом (РФС).

О том, что в РФС рассматривают вариант возвращения Бердыева, стало известно 15 июля. Предполагается, что соглашение со специалистом будет рассчитано до окончания чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды на фоне неудачи на Евро-2020. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

Бердыев дважды приводил «Рубин» к золотым медалям чемпионата России. Он также признавался лучшим тренером страны по версии РФС.