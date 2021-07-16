Игнашевич попал в число кандидатов в помощники нового главного тренера сборной

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич может стать частью нового тренерского штаба национальной команды. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Игнашевич рассматривается в качестве кандидата на роль ассистента главного тренера сборной России в том случае, если пост достанется экс-тренеру казанского «Рубина» Курбану Бердыеву. Как утверждает автор Telegram-канала «Мутко против», туркменский специалист покинул Казахстан и направился в Россию, где проведет встречу с руководством Российского футбольного союза (РФС).

О том, что в РФС рассматривают вариант возвращения Бердыева, стало известно 15 июля. Предполагается, что соглашение со специалистом будет рассчитано до окончания чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды на фоне неудачи на Евро-2020. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

Бердыев дважды приводил «Рубин» к золотым медалям чемпионата России. Он также признавался лучшим тренером страны по версии РФС.