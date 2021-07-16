Игнашевич озвучил проблемы для иностранца у руля сборной России

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич признался, что не хотел бы, чтобы национальную команду возглавил иностранный специалист. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

42-летний экс-игрок сборной озвучил проблемы, с которыми сталкивались иностранцы, возглавлявшие команду раньше. «Было много комичных и трагичных моментов. Тренеры зачастую не знали, как реагировать на действия наших ребят. Вот пример. Когда кто-то из ребят на сборе пошли в ночной клуб, а Гус Хиддинк потом показывал, как с девушкой танцевать надо», — отметил он.

Игнашевич также вспомнил и эпизод в работе с итальянцем Фабио Капелло. Когда во время речи наставника кто-то из футболистов поставил ногу на мяч, итальянский специалист развернулся и покинул поле.

Игнашевич подчеркнул, что работать иностранный тренер в сборной России сможет только при поддержке отечественных ассистентов. Он напомнил, что ошибки Хиддинка зачастую исправляли его российские помощники — Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что имя нового главного тренера национальной команды станет известно до матчей отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Станислав Черчесов покинул пост на фоне неудачного выступления команды на Евро-2020. Среди кандидатов на должность главного тренера — экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев.