РФС увидел в бывшем тренере клуба РПЛ замену Черчесову

Российский футбольный союз (РФС) увидел в бывшем тренере казанского «Рубина» Курбане Бердыеве замену Станиславу Черчесову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

РФС рассматривает кандидатуру Бердыева, который известен по работе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Предполагается, что соглашение со специалистом будет рассчитано до окончания чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Продолжение сотрудничества с Бердыевым будет обсуждаться уже после ЧМ-2022.

Также отмечается, что Бердыев будет получать меньше Черчесова на посту главного тренера сборной. Однако специалист сможет получить солидный бонус, если пробьется с командой на ЧМ-2022.

Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды 8 июля. Этому предшествовало неудачное выступление сборной на чемпионате Европы. Отечественные футболисты не сумели преодолеть групповой этап турнира.

В ноябре 2020-го в РФС также поднимался вопрос о приглашении Бердыева в сборную. Тогда под руководством Черчесова команда не сумела пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Бердыев дважды становился чемпионом России, возглавляя «Рубин». В 2009 году он был признан тренером года по версии РФС. Вместе с «Ростовом» в сезоне-2015/2016 завоевал серебро чемпионата России.