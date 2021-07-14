Министр спорта назвал сроки назначения тренера сборной России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин назвал сроки назначения тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наставник сборной будет выбран в ближайшее время, до проведения отборочных матчей Чемпионата мира. Министр отметил, что, по его мнению, российскую команду должен тренировать человек с опытом работы на уровне сборных, а также умением создавать вокруг себя себя мощный тренерский штаб с учетом традиций отечественного футбола и современных тенденций развития данного вида спорта.

Ранее бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев впервые прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Голкипер ЦСКА посчитал, что это закономерное решение, «ведь все жизненные циклы рано или поздно заканчиваются».

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной 8 июля. Специалист возглавлял команду с 2016 года. Под его началом российские футболисты пробились в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. На Евро-2020 команда Черчесова не сумела преодолеть групповой этап.