РФС захотел провести реформу в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) захотел провести масштабную реформу Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБ-Спорт».

По информации портала, в команды лиги направлен документ, который называется «Реформа клубного футбола». Его автором выступил Проектный офис РФС.

Турнир планируется проводить по схеме «осень-весна», в нем будет принимать участие 16 клубов. Матчи будут проходить по «швейцарской системе» (по аналогии с новым форматом Лиги чемпионов, который начнет действовать с сезона-2024/2025 — прим. «Ленты.ру»). При этом календарь РПЛ синхронизируют с европейским.

Реформа коснется и других турниров: Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. Кроме того, между этими двумя дивизионами появится еще один — Новая Лига.

О необходимости реформ в российском футболе заговорили после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф. Из-за неудовлетворительных результатов Черчесов лишился должности, имя его преемника на посту главного тренера до сих пор не названо.