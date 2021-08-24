Семак оценил предложенные РФС реформы футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал реформы, которые предложил Российский Футбольный Союз (РФС). Семак заявил, что Чемпионату России нужны изменения, однако некоторые из них могут снизить популярность игры, сообщает РБК.

Семак подчеркнул, что в российском футболе назревают реформы, добавив, что сейчас сложилась «сложная ситуация». Он оценил реформы РФС и выразил мнение, что некоторые из них сделают футбол менее популярной игрой.

«Уровень РПЛ стоит на определенном уровне, при том что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы — даже в сравнении с другими чемпионатами», — отметил Семак.

Разделение команд Премьер-лиги на четыре группы ослабит интерес к футболу в регионах, считает главный тренер «Зенита». Он заявил, что выступает, скорее, против этого предложения, чем за. Чем меньше известных клубов станет приезжать в регионы, тем больше утихнет интерес к игре.

«В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос, по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола — один сценарий, экономический интерес — другие выводы и другие решения», — заключил Семак.

Ранее Семак поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ. Он прокомментировал это предложение после ничьей с московским «Локомотивом» (1:1).