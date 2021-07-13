РФС объяснил реформы в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объяснил реформы в российском футболе.

В РФС заявили, что клубам необходимо создавать сильные академии, которые позволят получать результат на десятилетия. По их мнению, при появлении дополнительных доходов формируется спрос на подготовку резерва, а значит, академии получают новые возможности.

Кроме того, в организации хотят увидеть больше матчей между прямыми конкурентами в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), избавление от незначимых игр, чтобы у каждой команды на любом отрезке сезона оставалась высокая мотивация.

Ранее 13 июля стало известно, что РФС захотел провести масштабную реформу РПЛ. Среди нововведений — разделение 16 команд лиги на четыре корзины по четыре клуба, внутри которых каждый будет играть с каждым по два раза.

