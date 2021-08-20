Клубы РПЛ обсудят отмену лимита на легионеров

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят предложение Российского футбольного союза (РФС) об упразднении ограничений относительно количества иностранных футболистов. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Помимо полной отмены лимита на легионеров, на собрании будут рассмотрены и альтернативные форматы ограничения. В частности, в РПЛ могут вернуться к лимиту на иностранцев на поле без ограничений на количество легионеров в заявке.

РФС ожидает, что клубы РПЛ определятся по вопросам лимита на легионеров до 25 августа. Совещание состоится 23 августа.

13 августа издание Daily Storm сообщило о письме РФС, которое было отправлено представителям российского чемпионата. В нем поднимался вопрос о полной отмене лимита, а также о введении критериев при приглашении иностранных игроков.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров. По правилам, клуб не может внести в заявку на сезон больше восьми иностранцев. Впервые ограничение на количество иностранцев появилось в 2005 году.