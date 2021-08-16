Семак поддержал отмену лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался за отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после ничьей с московским «Локомотивом» (1:1). Слова специалиста передает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

45-летний тренер поддержал возможные реформы Российского футбольного союза (РФС), которые должны затронуть и лимит на легионеров в чемпионате страны. Впервые об инициативах спортивных чиновников сообщило издание Daily Storm.

Семак высказался на тему лимита после того, как его команда сыграла вничью с «Локомотивом». Москвичи ушли от поражения на 90-й минуте встречи, реализовав пенальти.

В РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8 плюс 17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством). Ранее действовали ограничения на количество легионеров на поле. В разной форме лимит действует с 2005 года.