«Зенит» усилится олимпийским чемпионом

«Зенит» усилится полузащитником олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В ближайшее время бразильский хавбек станет игроком российской команды. В составе национальной команды он стал олимпийским чемпионом на Играх в Бразилии. В финале футбольного турнира бразильцы переиграли команду Испании. Решающий гол на счету будущего партнера Клаудиньо по «Зениту» форварда Малкома.

Хавбек является игроком «Ред Булл Брагантино». В минувшем розыгрыше чемпионата Бразилии он отметился 18 голами в 35 матчах.

Клаудиньо — воспитанник «Коринтианс». На его счету девять матчей в составе олимпийской сборной Бразилии.

