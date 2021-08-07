Футболист «Зенита» принес сборной Бразилии вторую подряд победу на Олимпиаде

Мужская сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Олимпиады в Токио, который прошел в субботу, 7 августа, бразильская команда победила сборную Испании. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол бразильца Матеуса испанцы ответили точным ударом Микеля Оярсабаля.

Во втором дополнительном тайме единственный мяч забила сборная Бразилии. Отличился форвард «Зенита» Малком. Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также победили бразильцы.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.