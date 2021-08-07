Россия вышла на четвертое место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России вышла на четвертое место в общекомандном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это удалось сделать благодаря победе Марии Ласицкене в прыжках в высоту. Спортсменка принесла команде 20-е золото, что позволило сравняться с Великобританией по количеству наград высшего достоинства. Однако россияне обходят соперника общему числу медалей (68 против 63).

Помимо Ласицкене, в субботу, 7 августа, золото завоевали борец вольного стиля Заурбек Садулаев и сборная России по синхронному плаванию в групповых состязаниях.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.