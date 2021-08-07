Борец Садулаев станет знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады

Российскому борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву, выигравшему золото на Играх в Токио, захотели доверить флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии закрытия летние международных спортивных соревнований. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, сообщает РИА Новости.

По его словам, вероятность того, что знаменосцем станет именно Садулаев, высока.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа. Начало церемонии закрытия — в 14:00 по московскому времени.

В субботу, 7 августа, Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера. Схватка завершилась со счетом 6:3 в пользу спортсмена из России.