Российские синхронистки завоевали золото в соревнованиях групп на Олимпиаде

Российские синхронистки завоевали золотые медали в соревнованиях групп на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Произвольную программу спортсменки продемонстрировали в субботу, 7 августа. Россиянки в сумме набрали 196,0979 баллов. На втором месте оказалась сборная Китая, получившая за свое выступление 193,5310 балла. Третью строчку заняла украинская команда (190,3018).

В составе россиянок выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина.

4 августа Ромашина и Колесниченко завоевали золото на соревнованиях дуэтов на Играх в Токио. Отечественные спортсменки опередили пары из Китая и с Украины.