Россиянин Рашидов завоевал бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В поединке за третье место в весовой категории до 65 килограммов россиянин победил представителя Венгрии Исмаила Мусукаева. Схватка завершилась со счетом 5:0 в пользу Рашидова.

В 1/8 финала российский борец победил представителя Армении Вазгена Теваняна (6:0), а в четвертьфинале был сильнее Магомедмурада Гаджиева из Польши (6:2). В полуфинале Рашидов уступил японцу Такуто Отогуро (2:3).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа. Сборная России находится на пятом месте в общекомандном медальном зачете.