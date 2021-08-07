Россиянин Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке, который прошел в субботу, 7 августа, россиянин победил американца Кайла Снайдера. Схватка завершилась со счетом 6:3 в пользу спортсмена из России.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото россиянин завоевал пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро.

В 1/8 финала Садулаев победил представителя Азербайджана Шарифа Шарифова (5:0), а в четвертьфинале был сильнее грузина Элизбара Одикадзе (10:0). Полуфинальный поединок кубинца Рейнериса Саласа Переса завершился со счетом 4:0 в пользу россиянина.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.

