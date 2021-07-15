РФС назвал лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2020/2021

Сразу десять игроков «Зенита» поспорят за звание лучшего в минувшем сезоне РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) огласил список из кандидатов на звание лучшего игрока Российской премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021. Список доступен в Twitter-аккаунте РФС.

Самое широкое представительство в номинации — у петербургского «Зенита». За звание лучшего футболиста чемпионата России поспорят десять игроков сине-бело-голубых: защитники Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, полузащитники Малком, Вильмар Барриос, Вендел, Магомед Оздоев, форварды Артем Дзюба и Сердар Азмун.

⚡️ Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021. pic.twitter.com/ZEW9f8FytP — РФС (@rfsruofficial) July 15, 2021

Лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Дзюба. На его счету 20 голов. Лидер по голевым передачам — также игрок «Зенита» Сантос, семь раз успешно ассистировавший партнерам по команде.

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