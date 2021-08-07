В сети появилось видео победного гола футболиста «Зенита» в финале Олимпиады

В сети появилось видео победного гола в финале футбольного турнира Олимпийских игр между сборными Бразилии и Испании. Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время отличился нападающий Малком, играющий в санкт-петербургском «Зените». Этот мяч позволил бразильцам завоевать золото Олимпиады в Токио.

Мужская сборная Бразилии во второй раз подряд стала сильнейшей на футбольном турнире Олимпиады.

24-летний Малком ранее не привлекался к играм за основную сборную Бразилии. Он отметился выступлениями за молодежную команду страны.