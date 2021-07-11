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Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет

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Фото: Ricardo Moraes / REUTERS

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче команда под капитанством Лионеля Месси обыграла Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, перекинув вратаря бразильцев Алиссона. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью».

Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки 28 лет назад, в 1993 году.

Примечательно, что в 2008 году в Пекине сборная Аргентины выиграла олимпийский турнир, обыграв Нигерию с минимальным счетом. Единственный гол в том матче также забил Анхель Ди Мария.

Ранее Месси определился со своим будущим. 34-летний аргентинец подпишет новый контракт с каталонской «Барселоной» и продолжит выступления за сине-гранатовых. Ожидается, что Месси встретится с представителями клуба для оформления договора после окончания Кубка Америки.


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