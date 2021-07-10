Месси определился с будущим

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

34-летний аргентинец подпишет новый контракт с каталонской «Барселоной» и продолжит выступления за сине-гранатовых. Ожидается, что Месси встретится с представителями клуба для оформления договора после окончания Кубка Америки.

Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, где сыграет с национальной командой Бразилии. Встреча пройдет 11 июля, а начало трансляции намечено на 3:00 по московскому времени.

4 июля сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с двумя игроками ради переподписания контракта с Месси. Покинуть сине-гранатовых могут Самуэль Умтити и Миралем Пьянич.

Месси был близок к уходу из Барселоны. На игрока претендовал «Манчестер Сити». Однако, руководство каталонцев сумело удержать футболиста в составе. В составе каталонцев аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.