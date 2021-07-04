Месси потребовал гарантий от «Барселоны»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси потребовал гарантий у каталонской Барселоны в ходе переговоров о новом контракте. Об этом сообщает Marca.

На фоне финансовых проблем клуба 34-летний форвард требует гарантий того, что получит деньги, положенные ему по истекшему соглашению и будущему контракту. Кроме того, сторону игрока интересует, где Месси должен будет платить налоги с полученных от Барселоны средств в том случае, если к моменту выплаты задолженности он будет выступать в США. В планах форварда перебраться в MLS в 2023 году.

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена разгрузить зарплатную ведомость ради удержания Месси. Клуб готов расстаться с Самуэлем Умтити и Миралемом Пьяничем. К аргентинцу уже проявляет интерес «Пари Сен-Жермен».

С 1 июля Месси — свободный агент. Он был также близок к уходу из Барселоны минувшим летом. Тогда каталонцам удалось уговорить игрока продолжить выступления за клуб до конца контракта.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.