«Зенит» в матче с «Локомотивом» впервые в сезоне потерял очки в РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче с удалением и двумя пенальти

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 15 августа, и завершилась со счетом 1:1. В начале второго тайма «Зенит» остался в меньшинстве. Второе предупреждение получил Далер Кузяев. На 85-й минуте с пенальти отличился полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин. Через четыре минуты с 11-метровой отметки отличился форвард железнодорожников Федор Смолов.

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне не смог победить. Команда имеет в активе десять очков и возглавляет турнирную таблицу. У «Локомотива» на два очка меньше, клуб находится на четвертом месте.

«Зенит» в следующем туре 21 августа на выезде сыграет с «Уфой». Локомотив днем позже на своем стадионе примет «Краснодар».