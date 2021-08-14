«Динамо» проиграло «Ахмату» и потеряло шансы на лидерство в РПЛ

«Динамо» пропустило два гола за три минуты и проиграло «Ахмату» в четвертом туре РПЛ

Московское «Динамо» проиграло грозненскому «Ахмату» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев. У «Ахмата» голами в течение трех минут отметились защитник Зоран Нижич (35-я минута) и полузащитник Владислав Карапузов (38-я), права на которого принадлежат бело-голубым. На 48-й минуте забил хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьский.

После четырех туров РПЛ «Динамо» опустилось на третье место в турнирной таблице, набрав девять очков и потеряв шансы на лидерство в чемпионате. «Ахмат» занимает девятое место с шестью очками.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Динамо» — с «Уралом» из Екатеринбурга. Оба матча пройдут 21 августа.

