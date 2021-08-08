«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых. На восьмой минуте полузащитник Чидера Эджуке вывел армейцев вперед. На 58-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти, который реализовал хавбек Даниил Фомин. На 73-й минуте он оформил дубль.

После трех туров РПЛ «Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. ЦСКА занимает десятое место с тремя очками.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», а армейцы — с «Ростовом». Оба матча пройдут 14 августа.