«Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 0:0. С 73-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля за два предупреждения был удален защитник бело-голубых Иван Ордец.

Ничья позволила «Локомотиву» набрать 53 очка и выйти на промежуточное второе место в РПЛ. В активе «Динамо» 47 очков, клуб находится на седьмой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 16 мая дома примет «Урал». «Динамо» в тот же день на своем поле сыграет с ЦСКА.