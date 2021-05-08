Чернокожий футболист РПЛ высказался о BLM

Российский и нигерийский защитник «Химок» Брайан Идову высказался относительно отношения к движению Black Lives Matter (BLM) в России. Слова спортсмена прозвучали в эфире «Коммент.Шоу» в YouTube.

28-летний игрок обороны подмосковного клуба не считает, что расизм является главной проблемой в России. При этом чернокожий футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил, что в стране много дураков, которые оценивают человека по внешним данным.

«Встал бы я на колено? Да. Это означает, что ты поднимаешь проблему. Хотя вижу, что кого-то это раздражает», — отметил Идову.

Идову — уроженец Санкт-Петербурга. Отец футболиста — нигериец, мать — наполовину русская, наполовину нигерийка. Спортсмен заигран за сборную Нигерии. На его счету десять матчей и один гол в составе «орлов». Футболист принял участие в чемпионате мира в России в составе нигерийской сборной.

Идову известен по выступлениям за клубы РПЛ — «Локомотив», «Амкар» и «Химки».

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