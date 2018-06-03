Российский защитник сыграет за другую сборную на чемпионате мира-2018

Российский и нигерийский футболист Брайан Идову, выступающий на позиции защитника, попал в заявку африканской сборной на чемпионат мира-2018. Полный список футболистов, вызванных на мундиаль, опубликован в официальном Twitter-аккаунте сборной Нигерии.

Окончательная заявка сборной Нигерии стала известна 3 июля. Помимо 26-летнего Идову, в число 23 футболистов попал и другой представитель российского чемпионата — форвард ЦСКА Ахмед Муса.

Идову сыграл также в товарищеской встрече нигерийцев против англичан. Африканская сборная уступила команде Англии 1:2, Идову провел на поле все 90 минут.

Футболист родился в Санкт-Петербурге. Мать игрока — наполовину нигерийка, отец — нигериец. Идову является воспитанником питерского «Зенита». С 2010 года защитник выступает в составе пермского «Амкара». В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги Идову провел 29 матчей за пермяков. В активе футболиста также четыре игры и один гол в составе сборной Нигерии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Нигерийцы в группе встретятся со сборными Хорватии, Исландии и Аргентины.

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