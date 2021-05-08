Легионер «Зенита» оценил жизнь в России

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун оценил жизнь в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на «Матч ТВ».

26-летний форвард сине-бело-голубых заключил, что Россия — очень хорошая страна для жизни. Азмун признался, что жители Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга напоминают ему сограждан. Легионер также отметил два качества жителей России — откровенность и серьезность.

По информации СМИ, зарплата Азмуна в «Зените» составляет три миллиона евро в год. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 19 голов в 24 матчах.

Форвард выступает в России с 2013 года. Его первым клубом в РПЛ стал казанский «Рубин». Также Азмун играл за «Ростов».

В составе сборной Ирана форвард провел 52 матча и забил 34 гола.