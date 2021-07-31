«Динамо» в большинстве выиграло второй матч подряд в РПЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 июля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Москвичам удалось реализовать два пенальти в первом тайме. Оба раза отличился Даниил Фомин. С 75-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве. Два предупреждения получил полузащитник хозяев Руслан Фищенко.

В концовке встречи в течение пяти минут дважды отличился форвард уфимцев Гамид Агаларов, который сравнял счет. Решающий мяч на 89-й минуте забил динамовец Себастьян Шиманьски.

Победа стала для «Динамо» второй подряд. Команда имеет в активе шесть очков и находится на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Динамо» 8 августа дома сыграет с ЦСКА. «Уфа» двумя днями ранее на своем поле сыграет с «Локомотивом».