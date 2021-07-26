Кержаков дебютировал с победы в качестве главного тренера клуба РПЛ

«Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 68-й минуте забил полузащитник Игорь Горбунов. В этом матче бывший футболист сборной России Александр Кержаков дебютировал в качестве главного тренера клуба «Нижний Новгород».

Кержаков получил назначение 17 июля. До этого он тренировал «Томь», с которой 38-летний тренер не смог сохранить прописку в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Также Кержаков работал с юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения). Карьеру футболиста он завершил летом 2017 года.

