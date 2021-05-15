«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вышли в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вышли в сезон-2021/2022 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Российского футбольно союза (РФС).

Команды заняли первое и третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и прошли лицензирование, обеспечивающее им право выступать в высшем дивизионе страны. «Оренбург», располагающийся на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, не прошел лицензирование РФС.

Отмечается, что стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ не будет, и клубы, которые займут 13-е и 14-е места в чемпионате России, продолжат играть там. Решение было принято на заседании исполкома РФС.

Последние места в РПЛ занимают «Ротор» и «Тамбов». Волгоградцы набрали 21 очко после 29 матчей, а тамбовчане — 13 очков после 29 встреч.