Кержаков назначен главным тренером клуба РПЛ

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков назначен главным тренером «Нижнего Новгорода». Об этом в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Чиновник прикрепил к посту фотографии с Александром, на котором надет клубный шарф. Никитин не уточнил, на какой срок и на каких условиях подписан контракт. Кроме того, губернатор региона пожелал Кержакову удачи.

Последним местом работы Кержакова была «Томь», с которой 38-летний тренер не смог сохранить прописку в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). «Нижний Новгрод» занял в турнире второе место и завоевал путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

До «Томи» Кержаков работал с юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения). Карьеру футболиста он завершил летом 2017 года.