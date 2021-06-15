Дочь Кержакова рассказала о проблемах с психикой

Дочь футболиста Александра Кержакова Дарья в своих соцсетях рассказала о проблемах с психикой. По словам подростка, у нее расстройство пищевого поведения (РПП), возникшее из-за «мнения окружающих». Об этом сообщает издание Super.

По данным портала, 15-летняя девушка ведет анонимные блоги, в которых рассказывает о своих болезнях, преследующих ее с 12 лет. Подросток утверждает, что все началось с диет, затем она стала систематически голодать и от недостатка сил спать по 15 часов в день. Кроме того, она экспериментировала с сильнодействующим слабительным, что обернулось для нее воспалительными процессами.

Девушка заявила, что причиной таких расстройств стало мнение окружающих. В мае она написала, что попала в реабилитационный центр, и назвала это «худшим и лучшим днем в жизни». Ситуацию прокомментировала и мать подростка Мария Голова. По ее словам, дочь сейчас находится дома, а все, что она выкладывала в соцсети, — неправда. «Это все хайп, вы же знаете, как подростки такое пишут. Все в порядке», — сказала женщина.

В начале марта прошлого года задержали Ксению Малафееву, дочь российского футболиста Вячеслава Малафеева. При себе у нее были таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.