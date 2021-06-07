Уличенная в наркоторговле дочь Малафеева сдала в ломбард вещи умершей матери

Уличенная в торговле наркотиками дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения сдавала в ломбард вещи покойной матери. Об этом в программе «Док-ток» на Первом канале рассказал сам спортсмен, передает издание StarHit.

По его словам, Ксения и ее брат Максим не общаются, так как девушка недавно обокрала брата. Она сдала в комиссионный магазин свои, его вещи, в том числе любимую сумку брата, которую юноше подарил отец, а также вещи ее умершей матери. Малафеев отметил, что поехал выкупать имущество, когда узнал о случившемся.

«Я выкупил все, но специально не забрал те вещи, которые достались ей от мамы: кошелек, сумка. Если Ксюша не ценит то, что принадлежало ее маме, то это хорошо показывает ее отношение», — подчеркнул Вячеслав, добавив, что Максим с тех пор так и не простил сестру.

В той же передаче спортсмен объяснил уход дочери из дома. «Это вопрос исключительно ее хайпа. Она не жила реальной жизнью», — сказал Малафеев, добавив, что она воспользовалась своим родством с известным человеком, чтобы продвинуться в соцсетях.

В начале марта прошлого года Ксению Малафееву задержали. При себе у нее были таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.