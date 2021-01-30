Уличенную в наркоторговле дочь Малафеева отправили в реабилитационную клинику

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев в Instagram рассказал, что отправил дочь Ксению в реабилитационную клинику.

Малафеев заявил, что семья продолжает бороться с последствиями весенней истории, когда Ксения была уличена в наркоторговле. Он добавил, что дочь не в состоянии самостоятельно победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. По словам бывшего спортсмена, судебный процесс над Ксенией продолжается.

В начале марта прошлого года Малафееву задержали. При себе у нее были таблетки экстази. Против девушки было возбуждено уголовное дело. На допросе она призналась, что решилась на преступления из-за нехватки денег на карманные расходы.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. Мать девушки погибла в ДТП в 2011 году.

Вячеслав Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году.

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