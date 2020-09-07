«Локомотив» проиграл юношеской сборной России под руководством Кержакова

Московский «Локомотив» проиграл юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 19 лет, в контрольном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 7 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу национальной команды. В составе железнодорожников отличился Франсуа Камано. У победителей забитые мячи на свой счет записали Руслан Литвинов и Эдгар Севикян. Кроме того, автоголом отметился защитник «Локо» Виталий Лысцов.

В марте 2018 года юношескую сборную России возглавил бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков. В октябре команде предстоит побороться за путевку в финальную часть Евро-2020 U-19 в Элитном раунде квалификации.

«Локомотив» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне имеет в активе восемь очков. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице.