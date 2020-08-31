Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве

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Фанаты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» разгромили одно из столичных кафе. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации источника, инцидент произошел 30 августа после встречи команд в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики железнодорожников ворвались в хинкальную, которая находится на Халтуринской улице, и начали драку с сидевшими внутри фанатами сине-бело-голубых.

Во время потасовки пострадала мебель заведения: несколько стульев оказались сломаны, а столы перевернуты. Владельцы кафе обратились в полицию. Болельщики петербургского клуба отказались от медицинской помощи.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился безголевой ничьей. Таким образом, лидером в турнирной таблице чемпионата остался московский «Спартак», который 29 августа обыграл тульский «Арсенал» (2:1). В активе красно-белых 14 очков. «Зенит» идет вторым (13), «Локомотив» — восьмым (8).