ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

Московский ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла 30 августа в Грозном, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиан Бистрович (88-я) и Никола Влашич (90-я).

В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают пятую строчку, в их активе 10 очков. «Ахмат» идет шестым, имея столько же очков, но уступая ЦСКА по дополнительным показателям. Лидером является московский «Спартак», который 29 августа обыграл тульский «Арсенал» (2:1). В активе красно-белых 14 очков.

Ранее 30 августа завершились и другие матчи этого тура чемпионата. «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0), также не выявили победителя «Уфа» и «Динамо» (1:1) и «Рубин» и «Тамбов» (2:2).