«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура РПЛ

Московский «Спартак» оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре. Красно-белые сумели распечатать ворота соперников только во втором тайме. Пенальти на 68-й минуте реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В стартовом матче РПЛ красно-белые уступили казанскому «Рубину» с минимальным счетом. Московский клуб перед началом сезона возглавил португальский специалист Руи Витория.

Уже 4 августа москвичам предстоит матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником «Спартака» станет португальская «Бенфика».

В минувшем сезоне красно-белые стали вице-чемпионами России.