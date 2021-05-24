«Спартак» назначил нового главного тренера

«Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим тренером «Бенфики» Руем Виторией, назначив его новым главным тренером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с португальцем рассчитано на два года. Вместе с Виторией в Москву отправятся еще четыре специалиста, работавшие под его началом в «Бенфике», «Витории Гамарайнш» и «Аль-Насре». Витория на данном посту сменил немецкого тренера Доменико Тедеско.

С кандидатурой нового главного тренера была не согласна спутница владельца «Спартака» Зарема Салихова. Она покинула совет директоров клуба, где не провела и месяца.

Витория ведет тренерскую деятельность с 2002 года. На уровне элитного дивизиона португалец работает с 2010 года. Вместе с «Бенфикой» он дважды становился чемпионом Португалии.

«Спартак» по итогам сезона-2020/2021 завоевал серебро чемпионата России. Клуб добился участия в Лиге чемпионов.