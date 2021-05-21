Спутница Федуна покинула совет директоров «Спартака»

Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова покинула совет директоров клуба. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?»

Причиной ухода Салиховой стало ее несогласие с кандидатурой нового главного тренера красно-белых. Она также осталась недовольна планами по трансферам. Салихова заключила, что не сможет работать в совете директоров из-за данных разногласий и продолжит заниматься лишь благотворительным фондом клуба.

Новым тренером красно-белых станет португальский специалист Руй Витория. Он сменит на этом посту Доменико Тедеско.

Салихова не пробыла в составе совета директоров «Спартака» и месяца. Спутница владельца клуба заняла должность 3 мая.

В СМИ сообщалось, что Салихова участвовала в руководстве клубом и до попадания в совет директоров.