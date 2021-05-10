В РФС назвали желаемого тренера для «Спартака»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян назвал специалиста, которого хотел бы видеть на посту главного тренера «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если выбирать из спартаковцев, с этой ролью отлично справился бы наставник сборной России Станислав Черчесов. «Это человек с принципами. Ну и, самое главное, смотрите на табло», — добавил Симонян.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил об уходе из команды по окончании сезона. Среди претендентов на этот пост назывались тренер «Лиона» француз Руди Гарсия и португалец Руй Витория.

В настоящий момент Черчесов руководит сборной России. Он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира-2018. С 2007 по 2008 год специалист уже возглавлял «Спартак». В разные годы он занимал пост главного тренера в грозненском «Тереке», пермском «Амкаре», московском «Динамо» и польской «Легии».