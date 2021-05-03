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Назван кандидат на пост главного тренера «Спартака»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Назван кандидат на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает портал Metaratings.

«Спартак» ведет переговоры с французом Руди Гарсией, который на данный момент возглавляет «Лион». Контракт 57-летнего специалиста с его нынешним клубом истекает уже летом 2021-го. После 35 туров чемпионата Франции «Лион» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Ранее 3 мая «Спартак» одержал выездную победу над тульским «Арсеналом» и вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) за два тура до конца чемпионата. Досрочным чемпионом страны стал «Зенит», который разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавляет клуб с октября 2019-го. Специалист намерен покинуть клуб по окончании сезона-2020/2021.

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