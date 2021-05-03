Появилось видео победы «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видеообзор встречи появился на YouTube-канале Матч ТВ.

Матч прошел в Туле. Счет открыли гости: на 21-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте защитник красно-белых Илья Кутепов отправил мяч в свои ворота. Победный гол «Спартака» забил шведский нападающий Джордан Ларссон. Он отличился на 77-й минуте.

Победа позволила красно-белым вернуться на второе место в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата. «Спартак» опережает на одно очко занимающий третью строчку «Локомотив».

Победу в чемпионате страны обеспечил «Зенит». Разгромив «Локомотив» со счетом 6:1, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для конкурентов.