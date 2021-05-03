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В РПЛ отреагировали на жалобу «Локомотива» после разгрома от «Зенита»

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Продолжение: В РПЛ отреагировали на жалобу «Локомотива» после разгрома от «Зенита»

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проведет проверку после обращения «Локомотива». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

В понедельник, 3 мая, железнодорожники обратились к футбольным властям из-за нарушений, допущенных принимающей стороной в отношении приехавших в Санкт-Петербург болельщиков. Фанаты «Локомотива» прибыли на игру 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Среди нарушений, упоминаемых в заявлении «Локомотива», есть недостаточное количество выделенных на гостевой сектор билетов, а также принудительный вывоз фанатов москвичей в центр города после игры.

В воскресенье, 2 мая, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Петербуржцы дома со счетом 6:1 разгромили «Локомотив» и за два тура до конца турнира стали недосягаемыми для железнодорожников. Для «Зенита» это третий чемпионский титул подряд.

Предыстория: В РПЛ отреагировали на жалобу «Локомотива» после разгрома от «Зенита»
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