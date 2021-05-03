«Локомотив» пожаловался РФС и РПЛ после разгрома от «Зенита»

«Локомотив» пожаловался Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) на отношение «Зенита» к болельщикам железнодорожников в матче 28-го тура чемпионата России. Текст обращения опубликован в Telegram-канале красно-зеленых.

Руководство московской команды попросило футбольные власти обратить внимание на нарушения, допущенные принимающей стороной в отношении приехавших в Санкт-Петербург болельщиков.

По словам представителей «Локомотива», фанатам москвичей предоставили 1817 билетов вместо положенных двух тысяч. Кроме того, пришедших на центральные сектора болельщиков красно-зеленых принудительно пересаживали на гостевые. При этом фанатов «Локомотива» не выпускали в подтрибунное помещение в перерыве матча. После матча же всех поклонников москвичей

с гостевых секторов посадили в автобус и вывезли в центр города.

В воскресенье, 2 мая, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России. Петербуржцы дома со счетом 6:1 разгромили «Локомотив» и за два тура до конца турнира стали недосягаемыми для железнодорожников. Для «Зенита» это третий чемпионский титул подряд.