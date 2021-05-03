Спутница Федуна вошла в совет директоров «Спартака»

В совете директоров московского «Спартака» произошли изменения. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

В состав органа управления клубом вошли Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, в обратном направлении проследовал Сергей Михайлов. Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям команды.

Салихову называют спутницей Леонида Федуна. В последние несколько месяцев она часто появлялась в компании владельца «Спартака». Функционер ничего не сообщал о ее статусе. При этом в СМИ появлялась информация об активном участии Салиховой в управлении клубом, но ранее она не имела официальной должности в «Спартаке».

Еще один новый член совета директоров — Юсуф Алекперов — сын владельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Компания является титульным спонсором команды.