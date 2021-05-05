Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Назван еще один кандидат на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает O Jogo.

Утверждается, что португальский специалист Руй Витория в ближайшее время возглавит столичный клуб. Как отмечает O Jogo, москвичи готовы платить португальцу 4,5 миллиона евро за сезон. В случае подписания контракта Витория переберется в «Спартак» вместе со своими помощниками.

3 мая сообщалось об интересе красно-белых к французскому специалисту Руди Гарсии. Контракт последнего с «Лионом» истекает уже летом 2021-го.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско намерен покинуть клуб по окончании сезона. Он возглавляет клуб с осени 2019-го.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице за два тура до конца турнира.

Витория известен по работе в «Бенфике», вместе с которой он дважды становился чемпионом Португалии.